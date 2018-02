Descongelamento de carreiras: militares admitem protestos

As associações que representam as forças policiais portuguesas já foram convocadas pelo Governo para uma reunião por causa do descongelamento de carreiras. Os militares, porém, continuam à espera. Fartas desta situação, as forças armadas admitem avançar para protestos caso não chegue uma resposta em breve, avançou a TSF.

Mário Ramos, da Associação Nacional de Sargentos, explicou à TSF que é de estranhar que, uma semana depois de os polícias terem sido convocados, o Governo ainda não tenha entrado em contacto com os militares. “No fundo, o que se pretende é que seja comprido o que está na Lei de Orçamento do Estado, que diz que isto tem de ser decidido através de um processo negocial”, disse o responsável. “Ora, não tendo nós sindicatos, porque a lei não o prevê para as forças armadas, acreditamos que as únicas entidades com responsabilidade na Lei para esta matéria, serão as associações sócio-profissionais dos militares.”

Se os militares não receberem uma resposta em breve, Mário Ramos admite a possibilidade de avançarem com manifestações. “Todas as situações são possíveis”, afirmou. “Não gostamos de ir para a rua, não gostamos de fazer manifestações públicas, mas está tudo em cima da mesa. Vai depender da atuação que o Ministério tiver em relação a isso.”

