FC Porto e Sporting jogam cartada decisiva, com o Benfica na expectativa

O líder FC Porto e o perseguidor Sporting jogam na sexta-feira uma cartada decisiva na luta pelo título português de futebol, ao defrontarem-se no Estádio do Dragão, na 25.ª jornada, sob o olhar atento do tetracampeão Benfica.

Com cinco pontos de vantagem sobre os rivais lisboetas, a equipa portuense dispõe de uma margem de segurança que falta aos “leões”, aos quais, até um empate pode ser comprometedor para a concretização do grande objetivo de voltar a sagrar-se campeão, o que já não acontece desde 2002.

Para o Benfica, que no dia seguinte recebe o Marítimo, o melhor resultado do “clássico” talvez passe por um empate, na medida em que lhe permitiria reduzir para três pontos o atraso para o FC Porto — passando a estar dependente apenas dos seus resultados – e distanciar-se do Sporting.

Na perspetiva do comandante da prova, que atravessa o maior “jejum” desde que Pinto da Costa assumiu a presidência, o triunfo sobre a equipa de Alvalade elimina, praticamente, um dos candidatos ao título e mantém o outro, pelo menos, à mesma distância, a nove rondas do fim da I Liga.

Um triunfo no Estádio do Dragão relançará a candidatura “leonina”, mas para isso a equipa treinada por Jorge Jesus terá de ultrapassar a possível ausência do seu melhor marcador, o holandês Bas Dost, autor de 20 golos na prova, lesionado, e de Gelson, o seu elemento mais criativo, suspenso.

Naquela perspetiva, Sérgio Conceição é um técnico com mais problemas para resolver: às lesões dos influentes Alex Telles, Ricardo, Danilo, Corona — a situação menos grave — e Aboubakar, juntou-se a de Soares, substituto do camaronês, que marcou sete golos nos últimos quatro jogos na I Liga.

Além de ter clara vantagem no histórico de confrontos em casa (45 vitórias, 24 empates e 14 derrotas), o momento de forma dos dois clubes também favorece os “dragões”, que segue de goleada em goleada, enquanto o Sporting apenas venceu os dois últimos jogos no campeonato no período de compensação.

Depois de o Sporting ter vencido o primeiro “round”, ao eliminar o FC Porto na caminhada para a conquista das sua primeira Taça da Liga, os portistas estão em melhor posição para se imporem nos seguintes, tanto na I Liga, como na Taça de Portugal, na qual bateram a equipa lisboeta por 1-0, na primeira mão das meias-finais.

O Benfica, que tem alterando triunfos robustos com outros muito sofridos, espera poder capitalizar o duelo entre os rivais — no qual a vitória do FC Porto é o resultado menos positivo – quando receber no sábado o Marítimo, com o qual empatou 1-1 na primeira volta.

A equipa treinada por Rui Vitória, que procura conquistar um inédito “penta”, continua privada dos lesionados Salvio e Krovinovic, mas conta com a capacidade goleadora do brasileiro Jonas, melhor marcador da prova, com 27 golos, mais sete do que Bas Dost e do que o maliano Marega (FC Porto).

Tranquilo no quarto lugar, o Sporting de Braga desloca-se ao estádio do Estoril Praia, 16.º classificado e primeira equipa acima da zona de despromoção, cuja luta envolve várias equipas, duas das quais medem forças no domingo, o lanterna-vermelha Moreirense e o Paços de Ferreira, 14.º colocado, em igualdade com “canarinhos” e Vitória de Setúbal.

Os sadinos recebem o Rio Ave, que procura consolidar o quinto lugar e espera que isso lhe proporcione um lugar na próxima edição da Liga Europa, mantendo-se sob a ameaça do Desportivo de Chaves, sexto, que se desloca ao estádio do Tondela.

Ainda com possibilidade de sonhar com o quinto lugar está o Boavista, sétimo posicionado, em igualdade com o Marítimo, que visita no domingo o Feirense, penúltimo, com a ronda a encerrar na segunda-feira com o embate entre Desportivo das Aves e Portimonense.

Programa da 25.ª jornada da I Liga:

Sexta-feira, 2 mar:

FC Porto — Sporting, 20h30 (Sport TV)

Sábado, 3 mar:

Feirense — Boavista, 16h00 (Sport TV)

Benfica — Marítimo, 18h15 (BTV)

Estoril Praia – Sporting de Braga, 20h30 (Sport TV)

Domingo, 4 mar:

Tondela – Desportivo de Chaves, 11h15 (Sport TV)

Moreirense – Paços de Ferreira, 16h00 (Sport TV)

Vitória de Setúbal – Rio Ave, 18h00 (Sport TV)

Vitória de Guimarães — Belenenses, 20h15 (Sport TV)

Segunda-feira, 5 mar:

Desportivo das Aves — Portimonense, 20h00 (Sport TV)

