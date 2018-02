Mau tempo: piloto da barra de Lisboa morre afogado em operação de desembarque

Um piloto morreu afogado durante a madrugada desta quarta-feira depois de ter caído ao mar durante a operação de desembarque do navio mercante “Singapura Express”, em Cascais. A informação, inicialmente avançada pela TVI 24, foi confirmada à Agência Lusa pelo porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias.

O acidente aconteceu por volta da 1h30. O mau tempo e a agitação marítima impossibilitaram o salvamento do homem por parte dos elementos da embarcação que o acompanhavam. Na altura do acidente, as ondas rondavam os quatro metros de altura, adiantou Pedro Coelho Dias.

Foram acionados de imediato os meios da Polícia Marítima e enviada uma embarcação da estação salva-vidas de Cascais, que acabou por conseguir recuperar o corpo do piloto da barra de Lisboa.

Artigo atualizado às 10h02

