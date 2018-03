A tempestade Emma e a “Besta do Leste” chocaram e deixaram-nos com este tempo

O tempo não anda muito convidativo. Em Portugal chove por todo o lado e, no norte e centro do país, neva ao ponto de obrigar ao fecho de estradas e escolas. A não ser que goste particularmente da neve e de estar à chuva ou ao frio, é provável que nos últimos dias tenha tido de cancelar aquele passeio ou ida à esplanada. Pode culpar a tempestade Emma e a “Besta do Leste”: a primeira trouxe a chuva e a segunda trouxe o frio. Juntas, trouxeram a neve.

O “choque” entre a Emma, que é uma massa de ar quente cheia de humidade que veio do Atlântico, e a “Besta”, que é uma massa fria proveniente da Sibéria, foi o que provocou a queda de neve no norte da Península Ibérica na terça e quarta-feira a um nível que não é assim tão habitual nos “nossos” invernos.

A massa siberiana, em si, não é nada de estranho. Ao ABC, Rubén del Campo, porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia espanhola, explicou que “a cada poucos há massas de ar frio”, mas que “o que se passa nesta ocasião é que o frio foi muito intenso e muito extenso”.

Os ventos fortes da Emma entretanto já conseguiram empurrar a massa de ar siberiana, pelo que esta quinta-feira a península vai ficar apenas sob os efeitos da tempestade. Sexta-feira já a tempestade estará a caminho do Reino Unido. Contudo, de acordo com as previsões do IPMA, Portugal vai estar debaixo de chuva pelo menos até sábado. Segundo o ABC, as chuvas podem mesmo prolongar-se até segunda ou terça-feira por culpa de novas tempestades que irão atravessar a Península nos próximos dias.

