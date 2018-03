I-Pace. SUV da Jaguar carrega 100 km em 15 minutos

Deixemos as considerações estéticas para o gosto pessoal de cada um e vamos àquilo que interessa. O muito aguardado I-Pace acaba de se estrear mundialmente, numa apresentação que pôde ser acompanhada em directo e em que ficámos a saber quais os predicados deste “primeiro eléctrico puro” da Jaguar. E o destaque vai, naturalmente, para a performance eléctrica deste SUV de cinco lugares, com o principal motivo de interesse a residir na autonomia (480 km – já no mais realista ciclo WLTP) e, sobretudo, na rapidez do tempo de recarga das baterias.

Vamos por partes. O felino britânico usufrui de tracção integral, cortesia de dois motores eléctricos concebidos pela Jaguar (um por eixo, posicionados transversalmente), que disponibilizam um total de 400 cv e 696 Nm de binário. Ora, esta potência combinada com uma estrutura em alumínio (distribuição de peso de 50:50), permite ao I-Pace ir de 0-100 km/h em 4,8 segundos.

Mas nada disto seria possível sem um pack de baterias de iões de lítio de 90 kWh, que podem ser recarregadas, até 80%, em apenas 40 minutos num carregador rápido de Corrente Contínua a 100 kW. Mas vamos supor que ao utilizador não resta outra hipótese se não a de recorre a um carregador de parede de corrente alternada (7,3 kW, numa ligação tipo wallbox, ou seja, 230V a 32 Amp). Nesse caso, para alcançar os mesmos 80% de carga serão necessárias mais de 10 horas. Uma alternativa, portanto, que fará mais sentido se estivermos a falar de um carregamento nocturno – em que as tarifas de electricidade são mais apelativas. Mas, mais interessante do que isso, é a promessa da Jaguar de que o seu SUV eléctrico conseguirá obter mais 100 km de autonomia em apenas 15 minutos, quando ligado a um posto de carregamento rápido (com uma potência de 100 kW). E porquê? Porque essa agilidade na recuperação de autonomia faz toda a diferença na hora de combater um dos principais obstáculos à disseminação da mobilidade eléctrica: a facilidade de recarga. Assim, a fazer fé nas garantias avançadas pela marca britânica, num simples quarto de hora – enquanto se toma um café – ganha-se margem par enfrentar sem problemas mais um pedaço do percurso que se tem pela frente.

Como se isto não bastasse, a Jaguar oferece uma garantia de bateria de oito anos, bem como intervalos de manutenção a cada 34.000 km ou dois anos – o que ocorrer primeiro –, para tranquilidade do proprietário.

E, em troca, o que pede? 80.416.69€ – é este o preço de arranque par ao novo I-Pace (tabela de preços aqui).

A terminar, referir que o o SUV eléctrico da Jaguar vai recorrer a algoritmos de inteligência artificial para ajustar a configuração ao estilo de condução e beneficiar de actualizações de software remotas, sem fios, com o intuito de assegurar que o cliente terá sempre disponível a versão mais recente.

