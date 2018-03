Presidente angolano realiza visita oficial a França em maio

O Presidente angolano, João Lourenço, visita oficialmente a França em maio, a convite do seu homólogo Emmanuel Macron, que retribuirá a deslocação em 2019, anunciou esta quinta-feira em Luanda o chefe da diplomacia francesa. Enquanto Angola parece estreitar relações diplomáticas com França, as visitas oficiais entre Angola e Portugal estão congeladas e adiadas sine die por causa do processo Manuel Vicente.

Jean-Yves Le Drian fez o anúncio em conferência de imprensa, em que acrescentou que a deslocação oficial de João Lourenço a Paris se realiza no dia 21 de maio. O ministro para a Europa e Negócios Estrangeiros francês manteve, em Luanda, contactos para o reforço da cooperação bilateral, tendo sido recebido em audiência pelo chefe de Estado angolano.

Na audiência, segundo o chefe da diplomacia francesa, além da cooperação bilateral, foi abordada a situação política na região, em particular na República Democrática do Congo e na República Centro Africana.

“Nós conhecemos o enorme potencial de Angola e sabemos também da vontade de uma nova fase de desenvolvimento. Fizemos esta manhã a reunião de trabalho, sobre a cooperação económica, em particular no domínio da agricultura, energias renováveis, das águas, turismo e formação”, disse o governante francês.

Jean-Yves Le Drian acrescentou que há vontade firme das autoridades angolanas em promover um desenvolvimento seguro, bem como de assegurar também a autonomia do seu desenvolvimento e da sua diversificação económica, manifestando o desejo de a França ser “um parceiro privilegiado nessa nova dinâmica”.

O chefe da diplomacia francesa saudou a vontade de Angola de diversificar a sua economia e adiantou que a França tem linhas de crédito abertas no valor de 250 milhões de euros, um valor que considerou mínimo para o número de ações que o país tem pela frente.

“Tratamos do regresso a Angola da Agência Francesa de Desenvolvimento, que já mobilizou 150 milhões de euros para projetos concernentes à água, 100 milhões de euros para projetos de agricultura, para este ano, estando também em análise uma proposta de 50 mil euros, para a identificação de novos projetos, que poderão entrar num financiamento específico”, frisou.

O ministro acrescentou que empresários franceses manifestaram o interesse de investir em Angola, mas querem saber das garantias para a transferência de dividendos, “um aspeto muito importante para transmitir confiança”, frisou.

Jean-Yves Le Drian destacou o interesse de empresas francesas nos setores da água, energias renováveis, agricultura, agroindústria, turismo e formação profissional. Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, disse que Angola está empenhada na diversificação da sua economia, sendo a agricultura a alavanca do processo.

“Os empresários franceses e angolanos têm uma excelente oportunidade para a exploração e o aprofundamento da cooperação nos setores agrícola e agroindustrial, aproveitando as valências dos projetos estruturantes, que o Governo angolano tem vindo a realizar, no âmbito da diversificação da economia nacional”, salientou.

