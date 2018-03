Buscas para encontrar turista desaparecido ma Madeira retomadas

As buscas para encontrar o homem arrastado na quarta-feira à noite pelo mar na praia Formosa, na Madeira, em consequência do temporal, foram retomadas às 7h00, informou o capitão do Porto do Funchal.

“Neste momento recomeçaram por terra e com o navio patrulha oceânico ‘Figueira da Foz’, que também já está no local, informou Silva Ribeiro, sobre as buscas para encontrar o cidadão inglês.

Devido às condições de visibilidade e de mar ainda alteroso, estes serão os meios envolvidos nas buscas, adiantou.

“Em princípio o navio patrulha deverá manter-se no local, pode é depois não poder utilizar outro tipo de meios, nomeadamente, as lanchas mais pequenas” dada a falta de visibilidade, explicou.

Continuar a ler