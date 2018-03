Central nuclear espanhola de Vandellós II desligada após vazamento de água

A central nuclear de Vandellós II, em Tarragona, Espanha, foi desligada após ter sido detetado um vazamento de água num dos mecanismos do sistema de refrigeração do reator, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Segurança Nuclear (CSN).

De acordo com o CSN, o vazamento está “muito abaixo dos limites estabelecidos nos critérios de segurança” e não teve qualquer impacto nos trabalhadores ou no meio ambiente. O diretor da central nuclear comunicou ao CSN que a paragem é necessária para se “localizar a origem do vazamento”.

De acordo com a mesma fonte, a medida foi tomada para excluir a hipótese de uma fuga na barra de pressão, onde se encontra o conjunto de todos os componentes submetidos à pressão do reator e que fazem parte do seu sistema de refrigeração. Este não é o primeiro acidente na central nuclear de Vandellós II, situada na Catalunha.

Em outubro de 1989, uma falha elétrica provocou um incêndio de nível 3 na Escala Internacional de Ocorrências Nucleares, forçando o encerramento da central. É, ainda hoje, considerado o maior acidente da história em centrais nucleares espanholas. Em 2008, um problema semelhante originou um novo incêndio num gerador elétrico, embora de menor escala.

