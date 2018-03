Mar provocou estragos no Algarve nos últimos dois dias

Dois dias de mau tempo no Algarve danificaram e destruíram estruturas junto ao mar, mas não houve danos pessoais, destacou esta quinta-feira o capitão do Porto de Portimão.

“É um balanço positivo, pois não temos feridos nem mortos e os danos em estruturas eram expectáveis em zonas do litoral e mais expostas às condições adversas do mar”, disse à Lusa o responsável da Autoridade Marítima Nacional, Santos Arrabaça.

Aquele responsável acrescentou que “a grande preocupação, devido à agitação marítima com ondas na ordem dos quatro metros”, continua a ser as pessoas que se aproximam de zonas junto a mar.

“Continuamos a apelar às pessoas que evitem situações de risco, e que não façam caminhadas junto ao mar, porque, por vezes, esquecem-se da imprevisibilidade do mar, porque a agitação marítima não é uma constante”, sublinhou.

Santos Arrabaça disse ainda que no barlavento do Algarve, os maiores danos em estruturas verificam-se na zona da marina de Portimão, com a destruição de um restaurante que tinha sido edificado no areal.

“Existem danos também em passadiços, arrecadações e estruturas de madeira que estão nas praias um pouco por todo o litoral”, destacou Santos Arrabaça, acrescentando que “de uma forma genérica, tudo tem corrido bem”.

