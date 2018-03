Tecnologia. Governo e Cisco assinam memorando de entendimento

O Governo e a Cisco assinaram um memorando de entendimento para promover a tecnologia em Portugal durante os próximos dois anos. A notícia está a ser avançada pelo Expresso, que revela que o acordo foi assinado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro António Costa, pelo presidente da empresa, Chuck Robbins, e pela diretora geral da Cisco Portugal, Sofia Tenreiro.

Num comunicado enviado pela empresa ao semanário, o acordo irá focar em diversas áreas do Programa Nacional de Reformas. A modernização na área do serviço público é uma delas, isto é, criar “plataformas seguras que vão potenciar a colaboração do Governo e os serviços digitais”, bem como o empreendedorismo e inovação, focando-se no apoio a novas startups e promover a expansão a nível internacional de startups locais.

Outra das áreas é a educação e melhoria das competências digitais, implementando, através do programa Cisco Networking Academy, cursos sobre redes e cibersegurança, tendo como público-alvo escolas secundárias e as pessoas com mais de 45 anos. O acordo prevê ainda um plano, com a duração de quatro anos, ligado à indústria 4.0 para melhorar os serviços tanto para a população como para os negócios. Na área da cibersegurança, a Cisco irá trabalhar com vários ministérios e entidades para criar ou melhorar infraestruturas que garantam a segurança e a privacidade.

“Ao acelerar a agenda da digitalização nacional, Portugal pode aumentar o seu PIB, criar mais empregos e melhorar a inclusão digital da nossa população e dos nossos negócios”, afirma António Costa, citado no comunicado da Cisco. A empresa já fez parcerias semelhantes com países como França, Israel, Índia e México.

