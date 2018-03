Uma nomeação que já é um clássico: Artur Soares Dias arbitra o FC Porto-Sporting

Artur Soares Dias, árbitro de 38 anos da Associação de Futebol do Porto, foi o nomeado para o encontro entre FC Porto e Sporting a contar para a 25.ª jornada da Primeira Liga que se realiza esta sexta-feira, a partir das 20h30.

Considerado o melhor árbitro português da atualidade, Artur Soares Dias, que deverá marcar presença no próximo Campeonato do Mundo na Rússia, vai dirigir o clássico no Dragão pela quarta vez nas últimas cinco épocas, depois de ter feito o 1-3 de 2015/16, o 3-0 de 2014/15 e o 3-1 de 2013/14. Antes, o árbitro tinha estado também no clássico de 2010/11 (3-2). No ano passado, esteve também no FC Porto-Benfica (1-1) e no Sporting-Benfica (1-1).

Na presente temporada, o internacional esteve apenas numa partida de FC Porto e Sporting: a deslocação dos leões a Santa Maria da Feira na quinta jornada (2-3) e a visita dos dragões a Chaves na 22.ª ronda (0-4). De referir que os outros três clássicos esta época tiveram outros tantos árbitros: Carlos Xistra (AF Castelo Branco) esteve na oitava jornada da Liga (0-0); Nuno Almeida (AF Algarve) dirigiu a meia-final da Taça da Liga (0-0, 4-3 g.p. para o Sporting); e João Pinheiro (AF Braga) arbitrou a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal (1-0, golo de Soares).

Artur Soares Dias terá Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes, ao passo que o quarto árbitro será Manuel Mota, da AF Braga. João Pinheiro, também da AF Braga, será o VAR do jogo grande da 25.ª jornada.

