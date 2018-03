Volkswagen espicaça curiosidade acerca do Touareg

A Volkswagen continua apostada em manter acesa a curiosidade em torno do novo Touareg, cuja terceira geração tem já data oficial de apresentação. Será a 23 de Março, o que não impede a marca germânica de, até lá, continuar a libertar mais material acerca do maior dos seus SUV.

Se o seu coração palpita por este modelo, não perca este vídeo onde os planos do futuro Touareg, quase “despido” de camuflagem, se sucedem ao ritmo do bater do coração:

Tão ou mais interessante do que as aptidões do SUV alemão sugeridas pelo filme é a imagem (oficial) do interior, onde se pode ver que o Touareg não embarca em loucuras. Pelo contrário, exibe um habitáculo ao mais puro estilo da marca: sem rococós ou exercícios de estilo arrojados. À vista, sobressaem materiais como o couro, alumínio e madeira, que parecem ser de qualidade – ou não fosse o Touareg o topo de gama na oferta SUV da Volkswagen.

Outra coisa em que é impossível não reparar é na solução adoptada para as saídas de ar, a rasgar horizontalmente grande parte do tablier, à semelhança do que já acontece no Passat e no Arteon.

Mas um dos grandes elementos diferenciadores desta proposta reside naquilo que a marca chama de “Innovision Cockpit” – basicamente, um sistema que combina um painel de instrumentos de 12”, que substituirá a instrumentação, com um ecrã de 15” que serve de interface para o sistema de infoentretenimento. OK, isso já sabíamos, mas o que é que isso tem a ver com as fotos agora publicadas? Ora, veja lá com mais atenção. Não parece que tudo se orienta para posto de condução? E para que servirão aqueles dois botões em cima do túnel de transmissão, mesmo à mão do condutor, perto do manípulo da caixa de velocidades? Será para controlar cada um dos displays? Vamos ter de aguardar mais uns dias (ou por um teaser mais esclarecedor).

