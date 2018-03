Carrinha Ceed com super mala a caminho de Genebra

É já a 6 de Março, dia em que o Salão de Genebra abre as portas à imprensa, que a Kia vai revelar a versão carrinha do Ceed, o modelo que disputa o segmento C do mercado europeu, aquele que é o mais importante em matéria de vendas.

Mais comprida do que a berlina, a SW caracteriza-se por possuir toda a diferença no comprimento localizada atrás do eixo traseiro, privilegiando exclusivamente o espaço para bagagens.

Fazer crescer apenas a zona posterior do veículo limita, tradicionalmente, o equilíbrio estético, mas a equipa de Peter Schreyer, o responsável pelo design do fabricante, encontrou uma forma de ultrapassar esta dificuldade. Com uma ampla superfície vidrada e uma linha de cintura baixa e plana, a Ceed SW mantém a elegância da berlina, apesar de oferecer mais versatilidade para quem deseja transportar mais bagagem, ou objectos mais volumosos.

Esta carrinha Ceed não impedirá o surgimento da shooting brake do mesmo modelo, agendada para 2019, uma vez que esta última assumirá uma componente em que o estilo se sobrepõe à função. Aliás, tal como acontece nas shooting brake da Mercedes, a solução da Kia vai proporcionar um veículo mais elegante e com um estilo mais esguio, quase a lembrar um coupé, com ares do protótipo Pro_Cee’d Concept.

