EUA: tempestade faz cinco mortos, incluindo duas crianças

Pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas duas crianças, na sequência de uma forte tempestade que se abateu sobre o nordeste dos Estados Unidos, que provocou vento forte, chuva e neve.

Segundo a AFP, todas as vítimas mortais resultaram de quedas de árvores. No estado da Virginia, um homem de 44 anos morreu após uma árvore ter caído sobre o camião onde circulava e um rapaz de seis anos morreu atingido por uma árvore quando estava a dormir em casa.

Em Kingsville (Maryland), um ramo de uma árvore matou uma mulher de 77 anos, enquanto em Putnam Valley (Nova Iorque) a queda de uma árvore matou um rapaz de 11 anos e um homem na casa dos 70.

Esta sexta-feira, os governadores dos estados da Virginia e do Maryland declaram estado de emergência. “Por favor, use o senso comum. Preste atenção aos avisos, mantenha-se em casa e fora das estradas, se possível”, lê-se no comunicado de Larry Hogan, governador do Maryland.

.@GovLarryHogan declares a state of emergency beginning Friday, March 2nd in the wake of damaging winds resulting in power outages, downed trees, and dangerous travel conditions across the state due to Winter Storm Riley.https://t.co/kFBOIglDWP — Larry Hogan (@LarryHogan) March 3, 2018

Foram emitidos alertas de inundações e de vento forte do estado de New Jersey ao de Massachusetts. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos avançou que a neve e a chuva irão abrandar, mas esperam-se rajadas até 80 km/h.

A tempestade, que na internet foi apelidada de “Windmaggedon”, provocou o corte de estradas. Mais de três mil voos domésticos e internacionais foram cancelados e outros 2,400 foram adiados. A Amtrak, companhia nacional de comboios, também cancelou as viagens a nordeste do país “por segurança”.

A reminder to stay safe if you have to venture out in the winter conditions.

Quite a bit has fallen in the Capital Region. K-9 Roy and his partner, Trooper Kevin Grogan, took a quick break to check out the snow on Friday. pic.twitter.com/qTyzDahWJK — NewYorkStatePolice (@nyspolice) March 2, 2018

A tempestade obrigou ainda ao encerramento de escolas na cidade de Washington, esta sexta-feira. De acordo com a CNN, um milhão de pessoas ficaram sem electricidade, 440 mil no Massachusetts e mais de 300 mil na Virginia.

As autoridades já deram ordens de evacuação em algumas comunidades da zona nordeste dos Estados Unidos e alertaram as populações localizadas ao longo da costa que as suas casas poderão ficar inundadas. Em Quincy, no estado do Massachusetts, as ruas inundaram e houve pessoas que tiveram de ser resgatadas em pequenos barcos.

Ladies and gentlemen.. PLEASE… This not only endangers your life, but the lives of first responders #TurnAroundDontDrown pic.twitter.com/qfAsec4Xoz — Quincy Police (@quincymapolice) March 2, 2018

