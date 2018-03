Comboio intercidades descarrila na linha da Beira Alta, após deslizamento de terras

Um comboio intercidades que fazia a ligação de Guarda para Lisboa com 89 pessoas a bordo descarrilou hoje em Mortágua, não havendo para já feridos a registar, segundo informação da proteção civil e da empresa CP. O acidente terá sido provocado por um deslizamento de terras que atingiu o lado esquerdo do comboio, embatendo nas carruagens do meio da composição.

O descarrilamento aconteceu pelas 8h40 (hora de Lisboa) à entrada do túnel do Coval, em Mortágua, já depois da paragem em Santa Comba Dão, segundo as mesmas fontes.

A bordo seguiam 87 passageiros e duas pessoas da tripulação, não havendo feridos, disse fonte oficial da CP – Comboios de Portugal.

O descarrilamento foi da locomotiva e das duas primeiras carruagens, segundo a Lusa.

A reportagem da SIC no local apurou que terá sido a trepidação causada pelo deslizamento de terras. O comboio, que não tombou, está parado já parcialmente dentro de um túnel — foram as composições que estão à entrada do túnel que saíram da linha.

O comandante operacional distrital de Viseu, Miguel David, afirmou que os passageiros e tripulação foram transportados para a associação do Coval, entre Mortágua e Santa Comba Dão, para serem transportadas de autocarro até Lisboa.

Estão 21 veículos de socorro e 50 operacionais a participar na operação, com bombeiros, GNR e INEM. As causas do acidente estão a ser investigadas por peritos. Esta é uma zona que foi fustigada pelos incêndios do ano passado mas o comandante considerou “prematuro” tirar conclusões sobre se isso poderá estar relacionado com este acidente.

A linha da Beira Alta está cortada e não há previsões de quando voltará a estar operacional.

Continuar a ler