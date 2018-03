Entre os bocejos e as lágrimas, os memes do Festival da Canção

Aqui e ali havia no Twitter quem tivesse montado uma verdadeira claque de apoio a dois ou três dos finalistas do Festival da Canção. Era como se a Internet se tivesse transferido toda para Guimarães e o mundo girasse em torno do cabelo cor de rosa de Cláudia Pascoal, do fadinho de Peu Madureiro e do amor colorido de Catarina Miranda. Entre uns bocejos e outros — que aliás têm permanecido desde a primeira semifinal –, a malta lá foi dizendo de sua justiça através dos memes. E nós estávamos lá a recolhê-los.

Enquanto decorria a final do Festival das decisões, houve quem não perdoasse as piadas dos apresentadores, quem reagisse ao inglês de Peter Serrado e quem até fizesse uso das séries para fazer umas quantas publicações anedóticas. Como a noite é uma criança, e enquanto decide em quem votar, reveja alguns dos momentos fortes do programa pelos olhos dos internautas no Twitter.

A claque virtual de Cláudia Pascoal era a mais forte do Twitter

Eu @ portugueses se a Cláudia não ganha o #FestivaldaCancao esta noite pic.twitter.com/2y9Zb7tOgv — Bruno ???????? | FdC TONIGHT (@tostas_bruno) March 4, 2018

Voodoo para a dupla Isaura e Claudia ganharem. ????????????#Festivaldacancao pic.twitter.com/0Ov0VQTUUW — Patrícia (@amnotimpressed) March 4, 2018

Me spamming everyone to vote O Jardim with 760 100 813 ❤️☺️ #FestivaldaCanção pic.twitter.com/tx97zXNwWw — Josh ???????? vote O JARDIM!! 760 100 813 (@escjoshh) March 4, 2018

I actually think Portugal could win again with Cláudia Pascoal. I cried at the end of her song and it will probably be my favorite so far O.o She definitely knows how to bring emotion. #eurovision #FestivalDaCancao pic.twitter.com/mMT9t3nNpJ — Esc_JNL (@esc_JNL) March 4, 2018

Just heard O Jardim for the first time #festivaldacancao pic.twitter.com/PGCYefCNCs — I Heard Them Calling (@lgranka) March 4, 2018

As reações mistas ao número de abertura luminoso do Festival

A isto é que eu chamo uma ENTRADA e pêras!!! Wow #FestivaldaCancao ???? pic.twitter.com/txcMoNGvMY — Cristina Silva (@f_cristinasilva) March 4, 2018

La gala empieza con 'Sax', y yo no he podido evitar pensar en Ana War #FestivaldaCancao pic.twitter.com/mQgte00QHF — Lidia (@lideando) March 4, 2018

El momento este de vestido luminoso y casco de Daft Punk… #FestivaldaCancao pic.twitter.com/GnQvObfKJ3 — Lidia (@lideando) March 4, 2018

Nada diz festival da canção como sax da fluer east #festivaldacancao pic.twitter.com/nUk9Jd6Lwq — Xavier (@10__IX) March 4, 2018

When you have no idea what's going on but the music is kinda catchy #festivaldacancao pic.twitter.com/7nSbJmO2Pv — cat (@galarryxies) March 4, 2018

Congratulations to EVERYONE, who is still awake after watching 2 minutes of #FestivalDaCancao ! #eurovision pic.twitter.com/bR6pmnIxOo — Lion (@Liioooon) March 4, 2018

A canção número 1 agradou ao público

Rui David, Sem Medo 1/2 músicas que era para ter ficado fora da final. Felizmente a RTP aprendeu a fazer contas#festivaldacancao pic.twitter.com/XQrliDGqli — Xavier (@10__IX) March 4, 2018

Susana Travassos é que agradou mais durante as semifinais

Vê se mesmo que esta alerta amarelo, dai o cabelo da Susana do #festivaldacancao estar todo para um lado pic.twitter.com/pL2qGQZpBP — Susana Vieira (@susanavfsantos) March 4, 2018

Esta canção é tabem não bom ???? #FestivalDaCancao pic.twitter.com/JtvV3i2oBZ — KVN PSG ❤️???? (@xpatrick98x) March 4, 2018

When you're thinking song number 1 was boring and bad and it couldn't get any worse, song number 2 is coming around: #festivaldacancao pic.twitter.com/ojYX6Sn8ik — Lion (@Liioooon) March 4, 2018

Peter Serrado foi ouvido assim no Twitter

Aí vem Peter Serrado trazer o "Sunset" que não existe no Canada… #festivaldacancao pic.twitter.com/2ahMo5JdZS — Dinarte (@_etranid) March 4, 2018

se a canção 3 ganhar vamos todos postar uma foto assim. #FestivalDaCancao pic.twitter.com/3XY5nI7VqF — wandson (@wandson) March 4, 2018

Sunset is SO GOOD. The judges better not do it so dirty again #festivaldacancao pic.twitter.com/9GlN6UiI5x — cat (@galarryxies) March 4, 2018

A opinião que Joana Espadinha recolheu

A estética desta música faz me lembrar algo #FestivalDaCancao pic.twitter.com/SnOA8KQqCk — Your Dog's Balls (@yourdogsballs) March 4, 2018

A piada com binóculos que não correu bem

Como se usa binóculos, com Pedro Fernandes #festivaldacancao pic.twitter.com/SGWh0rTci2 — Kiko Grilo (@KikoGrilo_) March 4, 2018

Só pra ressaltar: AS LENTES DO BINÓCULO ESTÃO TAPADAS #FestivalDaCanção pic.twitter.com/3YlroUAOzt — Rafael Rosa (@rafaelsemh) March 4, 2018

Lili também tinha fãs, mas…

#5 porra, odeio. Não percebo quase nada do que a Lili diz. Desculpem. #FestivalDaCanção pic.twitter.com/LJWq2il9UB — Joanna Oliveira (@sou_eu_a_Joana) March 4, 2018

Catarina é claramente uma das favoritas

Joana Barros Vaz não animou muito os internautas

eu na boate quando começa os primeiros acordes da "Que tiro foi esse?!" #FestivalDaCanção pic.twitter.com/77SXE6Rq5h — wandson (@wandson) March 4, 2018

Canção número 8 aka canção de elevador #FestivaldaCancao

Song #8 aka elevator song pic.twitter.com/ZNPuNnBhW6 — Your Dog's Balls (@yourdogsballs) March 4, 2018

Sobre o amor veloz de David Pessoa

a canção 8 é SUPER genérico de novela da TVI. (e olha que isso não é uma crítica!) #FestivalDaCancao pic.twitter.com/vK4wcn56vC — wandson (@wandson) March 4, 2018

Oh I quite enjoy the vibe of this one #festivaldacancao pic.twitter.com/xv3z7SA0F2 — cat (@galarryxies) March 4, 2018

A “vibe” deixada na Internet por Patati Patata

PA TA TI

PA TA TA

Dom Afonso Henriques

Guimarães

LA LA LA#festivaldacancao pic.twitter.com/SZ0u55Kv5R — Dinarte (@_etranid) March 4, 2018

O tão aguardado Janeiro

Nº 10: Quando o Janeiro e o Salvador estão juntos:#festivaldacancao pic.twitter.com/WQs1KovpU9 — The Lusitanian Luser (@LusiLusing) March 4, 2018

A meio do Festival, a coisa não estava muito animada…

Enough #festivaldacancao for today! It's BY FAR the most boring pre selection of all countrys. Even Albania was interesting compared to this! pic.twitter.com/2UCytjukPc — Lion (@Liioooon) March 4, 2018

Depois de ter viste as duas semifinais, isto esta a ser um pouco aborrecido…#FestivalDaCanção pic.twitter.com/JMOTLlAahF — Xavier (@10__IX) March 4, 2018

Finalmente, o jardim de Cláudia Pascoal floriu o Twitter

Esta é A MÚSICA, que na minha opinião deve ganhar. #festivaldacancao

13! pic.twitter.com/PweVfiwDz1 — Milton (@miltonpereira) March 4, 2018

As 14 atuações terminaram com o fado de Peu Madureiro

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |

| VOTA |

| PEU MADUREIRA |

|______________________|

(__/) ||

(•ㅅ•) ||

/ づ#festivaldacanção — Jonas OPERACION TRIUNFO (@Jonas_ESC) March 4, 2018

#festivaldacancao

peu: começa a cantar qualquer pessoa com mais de 55 anos: pic.twitter.com/zn7z1N628h — sofia (@primadun) March 4, 2018

A recordação das Doce foi vista assim

