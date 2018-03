Janeiro (sem a banana), Filomena Cautela (com o vestido) e outras imagens da final do Festival da Canção

É simples: é a final do Festival da Canção que vai escolher o sucessor de Salvador Sobral. Com a canção “Amar Pelos Dois”, composta pela irmã, Luísa Sobral, Portugal venceu a Eurovisão e deixou todos de olhos postos em Portugal. Este domingo, o palco da final do Festival da Canção está montado em Guimarães, de onde começam a chegar as primeiras imagens.

Depois de uma primeira semifinal que ficou marcada por um engano na contagem dos votos e de uma segunda semifinal em que Diogo Piçarra foi o favorito do júri e do público mas acabou por desistir após a polémica de plágio. chegamos à final. Esta noite fica a conhecer-se o finalista que vai representar Portugal na Eurovisão que este ano se realiza em Lisboa, graças à vitória de Salvador Sobral.

Veja na fotogaleria acima as imagens em atualização.

