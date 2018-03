Proteção Civil registou 28 ocorrências no país esta madrugada

A Proteção Civil registou 28 ocorrências devido ao mau tempo na madrugada de hoje, que foi, no entanto, “mais tranquila” do que o dia anterior, disse fonte da instituição.

Segundo o comandante Rui Laranjeira, entre as 00h00 e as 8h00 de hoje (hora de Lisboa), “houve no país um total de 28 ocorrências”, tendo sido os distritos de Coimbra e Lisboa os mais afetados com seis ocorrências cada um.

Entre as ocorrências registadas estão quedas de árvores, deslizamentos de terra ou queda de estruturas (caso de quedas painéis informativos e postes).

Para hoje, afirmou o mesmo comandante, a proteção civil mantém até às 20:00 (hora de Lisboa) “o estado de alerta especial”, mas que poderá ser prolongado “de acordo com a análise da situação operacional”.

Contudo, Portugal está no nível azul do estado de alerta especial, o nível mais baixo, o que significa que a situação está em monitorização.

No estado de alerta especial há quatro níveis de alerta: azul, amarelo, laranja e vermelho.

