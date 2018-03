Qual é o estilo das nomeadas para o Óscar de Melhor Atriz Principal?

A mais nova, Saoirse Ronan, tem 23 anos e já vai na terceira nomeação. Aos 68 anos, Meryl Streep é a mais velha na corrida, além de uma verdadeira veterana dos Óscares. Com o desempenho em The Post, conseguiu a sua 21ª nomeação. Mas estas cinco atrizes não podiam ser mais diferentes umas das outras. Do dom para passar despercebida na red carpet de Sally Hawkins à atitude desconcertante de Frances McDormand, passando pelo estilo consistente de Margot Robbie, neste domingo, a passadeira vermelha adivinha-se forte em emoções e em cor, mas só se o movimento Time’s Up não voltar a fazer das suas. Tal como os looks das protagonistas da noite, a gala está a ser preparada há meses. Na véspera da 90ª edição dos Óscares, olhamos para a carreira, mas sobretudo para o estilo das cinco nomeadas para o Óscar de Melhor Atriz Principal.

