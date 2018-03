Vote aqui. Quem vai representar Portugal na Eurovisão?

Os portugueses escolheram catorze artistas para atuarem na final do conturbado Festival da Canção, mas é esta noite que chega o veredito final. Com sete músicas herdadas de cada uma das duas semifinais, é no programa de esta noite que se vai decidir quem vai suceder a Salvador Sobral e representar Portugal no Festival Eurovisão, que acontece em maio e pela primeira vez no país.

Antes de poder votar tem de assistir uma vez mais às 14 atuações para escolher qual é a preferida. Por cá não perdemos tempo: aqui em baixo vai encontrar uma das nossas típicas sondagens. É a partir dela que nos pode dar a sua opinião sobre quem devia sair vitorioso do Festival da Canção e lutar por um primeiro lugar português no maior festival de música pop da Europa.

Aproveite o link que está ali em cima para recordar todas as canções. E, a seguir, vote na sua favorita aqui em baixo.

