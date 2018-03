“Flower of the Universe”: já se pode ouvir a canção nova de Sade

Já tinha sido anunciado o regresso de Sade às canções, sete anos depois da última edição. Agora já se pode ouvir o novo tema, “Flower of the Universe”:

A canção faz parte da banda sonora de “A Wrinkle in Time”, filme realizado por Ava DuVernay. E foi a cineasta que anunciou no twitter que o tema já estava disponível online, através do twitter:

A late-night treat for all you Flowers of the Universe. My thanks to No I.D. And thank you to @SadeOfficial. You are a queen and a visionary and we love you. #WrinkleInTime https://t.co/oen0etyYFi

— Ava DuVernay (@ava) March 6, 2018