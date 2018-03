Bordalo II, Catarina Sobral e Joana Cruz vão escolher os vencedores do concurso das sardinhas

Está escolhido o júri que vai selecionar as cinco vencedoras da oitava edição do concurso das sardinhas das Festas de Lisboa. O artista plástico Bordalo II, a ilustradora infantil Catarina Sobral e a animadora de rádio Joana Cruz vai juntar-se ao responsável pela “nascimento da sardinha”, o diretor criativo Jorge Silva, e a um representante da EGEAC e escolher as cinco sardinhas que vão levar para casa o prémio no valor de dois mil euros.

O concurso das sardinhas das Festas de Lisboa foi lançado a 19 de fevereiro e vai decorrer até 19 de março. A edição deste ano do certame, aberto a pequenos e graúdos, portugueses e estrangeiros, tem por objetivo “ajudar a preservar a espécie, através da imaginação, estimulando a participação sem fronteiras”, e contribuindo assim “para a multiplicação da sardinha símbolo das Festas de Lisboa”.

Além das cinco vencedoras, que vão integrar a campanha das festas, vão ser atribuídas cinco menções honrosas. Ao contrário de anos anteriores, estas serão escolhidas pelo público a partir de uma seleção prévia, feita pelos jurados. As sardinhas escolhidas por Bordalo II, Catarina Sobral, Joana Cruz e restante júri vão ser depois alvo de votação nas redes sociais. Os vencedores (da menção honrosa e não só) serão anunciados a 31 de maio, antes do início dos arraiais lisboetas.

Em 2017, o concurso das sardinhas das Festas de Lisboa recebeu 5.168 propostas, de 60 países diferentes. Os vencedores foram Ana Melo, Antonio Aragüez, Joana Não, Miguel Angel Camprubi e Patrícia Penedo. O regulamento da edição de 2018 pode ser consultado aqui.

