Quer ser a primeira mulher a perceber de eléctricos?

Se é mulher e não se importa de pôr as mãos na massa, mas prefere fazê-lo sem sujá-las, pode ter aqui uma excelente oportunidade de se antecipar ao futuro e começar, já hoje, a perceber de veículos eléctricos ou híbridos. Mas não será perceber ‘qualquer coisa’: do que se trata é de uma formação completa, oferecida pela ZEEV, em parceria com uma oficina especializada em eléctricos, a EVolution.

As datas que precisa de saber Candidaturas: até 30 de Março

Selecção: até 13 de Abril

Formação:

Nível 1: 26 Abril

Nível 2: 2 e 3 Maio

Nível 3: 28/29/30 Maio

Início do estágio: Junho

Dedicando-se à comercialização de soluções de mobilidade eléctrica, a ZEEV constitui-se como a principal referência no sector em Portugal. E, já no ano passado, arrancou com um programa “com o intuito de ajudar mecânicos tradicionais e outros profissionais a adquirirem conhecimentos para operar veículos eléctricos e híbridos, com formação especializada e certificada”, explica o responsável pelo Marketing da empresa, João Guerra. O mesmo adianta que a essa iniciativa – em 2017, em parceria com a EVolution e a Polivalor – permitiu constatar que o automóvel ainda é um universo muito masculino.

É esse paradigma que queremos mudar”, declara João Guerra, sublinhando que “a mobilidade eléctrica já é presente, mas acima de tudo é o caminho para o futuro”.

Portanto, se está interessada em ter uma carreira “num sector em forte expansão”, nada como candidatar-se (pode fazê-lo aqui ou aqui). Só assim pode vir a ser seleccionada para fazer um curso completo, com direito até a um estágio de seis meses na EVolution. Tudo isto sem ter de pagar nada.

