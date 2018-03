James atuam no dia 29 de junho no Rock in Rio

A banda inglesa James atua no dia 29 de junho no Festival Rock in Rio, em Lisboa, no mesmo dia em que atuam, no palco Mundo, os The Killers e os The Chemical Brothers, foi esta quinta-feira divulgado.

“Depois de, em 2012, terem encantado a plateia num concerto memorável, a banda britânica regressa à Cidade do Rock para um ‘show’ de rock emblemático, a 29 de junho, no mesmo dia em que também sobem ao Palco Mundo The Killers e The Chemical Brothers, enquanto no Music Valley o dia é de Manel Cruz, Capitão Fausto e, ainda, a maior festa revivalista dos anos 1990, ‘Revenge of the 90’s'”, lê-se no comunicado divulgado.

Os James são Tim Booth, vocalista, Jim Glennie, no baixo, Larry Gott e Mark Hunter, nas guitarras, Saul Davies, na guitarra e violino, David Baynton-Power, na bateria, e Andy Diagram, no trompete, e do alinhamento que vão apresentar, constarão temas como “Sit Down”, “She’s a Star”, “Laid” e “Getting Away With It (All Messed Up)”, adiantou a mesma fonte.

Com um percurso de mais de 30 anos, a banda de Manchester publicou 14 álbuns, tendo vendido cerca de 13 milhões de unidades em todo mundo. “Girl At The End of The World” é o mais recente, editado em 2016.

Entre os nomes já confirmados no Rock in Rio, que se realiza nos dias 23 e 24, 29 e 30 de junho, estão também os Muse, Bastille, Haim, Diogo Piçarra, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir, Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo, Hailee Steinfeld, Carlão, Blaya, Vintage Culture, Diego Miranda e Karetus.

