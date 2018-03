Não beije o seu porquinho-da-Índia, pode ter salmonela

Depois de um surto de salmonela com origem em porquinhos-da-Índia domésticos, os Centros de Controlo e Prevenção da Doença norte-americanos (CDC) divulgaram recomendações para os proprietários destes animais. Entre as recomendações mais importantes: não beije o seu animal de estimação e lave bem as mãos depois de tratar dele.

“Este surto é um lembrete de que os roedores domésticos, como os porquinhos-da-Índia, independentemente de terem sido comprados ou adotados, podem estar contaminados com a bactéria Salmonella, mesmo que estejam aparentemente saudáveis e limpos”, alertaram os CDC no site. Esta bactéria também é aparece nos ovos, mas é eliminada se estes forem bem cozinhados.

O que é a salmonela? A Salmonella é uma bactéria que pode provocar diarreia, febre e dores abdominais entre 12 a 72 horas depois da infeção. A doença pode durar quatro a sete dias e a maior parte dos doentes recupera sem tratamento. Se a diarreia for grave, os doentes podem ter de ser hospitalizados. Se Salmonella se espalhar dos intestinos para a corrente sanguínea e para outras partes do corpo o doente terá de ser tratado com antibióticos rapidamente para evitar consequências graves, como uma infeção letal. As crianças com menos de cinco anos são o grupo que corre mais riscos de doença grave, mas os idodos e pessoas com sistema imunitário comprometido também podem apresentar infeções graves. CDC

O organismo norte-americano recomenda que, antes de adquirir um animal de estimação, confirme se é a melhor opção para a sua família. “Os rodeores não são recomendados como animais de companhia para crianças com menos de cinco anos e não devem existir em creches e infantários.” Estes animais também não são adequados para grávidas, idosos e pessoas com o sistema imunitário comprometido.

Uma das regras básicas é que lave as mãos depois de tocar, alimentar ou tratar dos roedores domésticos ou de limpar o espaço onde eles vivem. De igual modo, não coma, beba ou fume enquanto brinca ou trata do seu animal de estimação.

Mantenha as taças de comida e os bebedouros limpos e fora da cozinha ou da zonas onde prepara a comida. Nunca faça a limpeza dos acessórios que estiveram em contacto com o animal na cozinha, nem na casa de banho. Se possível faça-o no exterior para evitar a contaminação dos espaços.

Os roedores são portadores de germes, por isso evite beijar o seu animal de companhia ou aproximar o focinho da sua cara. Além de evitar a contaminação direta, diminui a probabilidade de ser mordido. As mordidas também estão carregadas de micróbios que o podem deixar doente. Evite deixar o animal andar pela casa, porque este pode deixar micróbios patogénicos por onde passar.

