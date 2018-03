Acidente de Hammond dá direito a piada com extintor

Num dos primeiros programas do The Grand Tour, a Rimac cedeu para ensaio um Concept_One, o seu primeiro superdesportivo eléctrico. Durante a rodagem da peça, a exibir no programa da Amazon, Richard Hammond, o jornalista de serviço, realizou uma prova de rampa e despistou-se no processo. Desceu uma ribanceira, destruindo o coupé de dois lugares que, para cúmulo, se incendiou.

Em vez de lamentar o facto – e isto dos incêndios tanto pode tocar a um veículo eléctrico como a gasolina, ou a gasóleo –, a Rimac aproveitou a visita ao Salão de Genebra, no mesmo país onde Hammond destruiu o Concept_One e onde a marca croata acaba de revelar o C-Two, para brincar com o susto do jornalista e a perda total do veículo.

Na consola do C_Two, veículo ainda mais exuberante do que o Concept_One, com 1.888 cv, capaz de atingir 415 km/h e passar pelos 97 km/h (0-60 milhas por hora) em 1,85 segundos, colocou um extintor ao centro na consola, envolvido por uma tira de couro onde era possível ler: “Em caso de incêndio numa prova de rampa, apagar o fogo.”

Confrontado com a piada da Rimac, construtor que também fornece o sistema Kers para o Aston Martin Red Bull Valkyrie, Hammond respondeu que estava muito “satisfeito por finalmente ter conseguido influenciar os fabricantes de automóveis a introduzir alterações nos seus veículos”. Uma explicação um tanto ou quanto sofisticada para a presença de um simples extintor no meio da consola, que se pode adquirir em qualquer bomba de gasolina…

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote no primeiro concurso em Portugal dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler