Messi foi pai, Cavani não jogou, Salah não marcou e Jonas… é fazer as contas

As equipas onde jogam os principais goleadores na Europa jogaram quase todas este sábado, à exceção do Tottenham de Harry Kane que defronta este domingo o Bournemouth na ressaca de uma complicada eliminação europeia frente à Juventus em Wembley após ter saído a ganhar ao intervalo. Vamos então aos outros.

Lionel Messi, o argentino do Barcelona que leva 24 golos na Liga espanhola, não viajou com a equipa para Málaga por ter sido pai pela terceira vez mas os catalães venceram por 2-0 com golos de Luís Suárez e Philippe Coutinho ainda dentro da primeira meia hora, reforçando a liderança no Campeonato.

Edison Cavani, o argentino do PSG que leva 24 golos na Liga francesa, não entrou nas opções de Unai Emery, que viu o conjunto parisiense golear no Parque dos Príncipes o Metz por 5-0 (bis de Nkunku, Meunier, Kylian Mbappé e Thiago Silva) e dar mais um passo rumo ao mais do que anunciado triunfo no Campeonato.

⚠️Melhores marcadores na Europa:

31 ????????Jonas [Benfica]

24 ????????Gomis [Galatasaray]

24 ????????Cavani [Paris SG]

24 ????????????????????????????Kane [Tottenham]

24 ????????Messi [Barcelona]

24 ????????Salah [Liverpool]

23 ????????Lewandowski [Bayern]

23 ????????Immobile [Lazio] pic.twitter.com/4nZGfRT1P6 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2018

Salah, o egípcio do Liverpool que leva 24 golos na Liga inglesa, foi titular no conjunto de Jürgen Klopp em Old Trafford mas não conseguiu ter grande influência num encontro onde o Manchester United de José Mourinho venceu por 2-1 com bis de Rashford (Bailly marcou na própria baliza), perdendo a oportunidade de saltar de forma isolada para o segundo lugar em vésperas de conhecer o adversário nos quartos de final da Champions.

Depois, há Jonas. E, com esse, a história é sempre outra: naquilo que parecia algo impossível, tendo em conta a ponderação de 1.5 pontos/golo que Portugal tem nesta altura por causa do ranking (no ano passado era 2, como as principais ligas), o brasileiro voltou a marcar, chegou ao 31.º golo no Campeonato e está apenas a 1.5 pontos dos quatro líderes da classificação da Bota de Ouro quando nos aproximamos do final da temporada.

⚠️Corrida à Bota de Ouro (pontos):

48 ????????Cavani [Paris SG]

48 ????????????????????????????Kane [Tottenham]

48 ????????Messi [Barcelona]

48 ????????Salah [Liverpool]

46,5 ????????Jonas [Benfica]

46 ????????Lewandowski [Bayern]

46 ????????Immobile [Lazio] pic.twitter.com/4E61j6HJI0 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2018

Em paralelo, além de ter superado o registo de Eusébio no número de jornadas a marcar numa só edição da Liga, como tínhamos escrito a semana passada, o avançado brasileiro tornou-se também o mais velho a marcar 31 golos num Campeonato e quando faltam ainda oito jornadas até ao final do mesmo. Até agora, apenas oito jogadores tinham atingido esta marca: Peyroteo, Martins, Matateu, Eusébio, Fernando Gomes, Jordão, Jardel e Bas Dost. E está apenas a um de poder igualar a marca de golos com que terminou 2014/15 (32 em 34 partidas).

????????Jonas marca o 31.º golo na ????????Liga Portuguesa e faz história! É a 2.ª vez que o avançado chega a esta marca:

2017/18 ????????Jonas – 31 golos (26 jogos) 1,19 G/J

2015/16 ????????Jonas – 32 golos (34 jogos) 0,94 G/J pic.twitter.com/wWcomq2fne — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2018

