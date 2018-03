Renault escolhe Portugal para a nova Master Z.E.

A versão 100% eléctrica do maior dos comerciais da Renault está a ser apresentada à imprensa internacional em Portugal. Este é o décimo evento do género em que o construtor francês escolhe o nosso país, com os ensaios do Master Z.E. a visitarem a zona entre Oeiras e Sintra. Além da promoção do país, iniciativas como esta são ainda benéficas para a indústria hoteleira, restauração e economia do país, especialmente por ocorrerem numa época particularmente fraca em termos de turismo.

O Master Z.E. vem completar a gama de comerciais eléctricos da Renault, que inclui igualmente o Kangoo, sendo que o Master oferece uma capacidade muito superior para o transporte de cargas e volumes. Vocacionado para transporte de mercadorias em ambiente urbano, o Master Z.E. é capaz de transportar até 1,1 toneladas, mantendo inalterado o volume de carga quando comparada com a versão a gasóleo.

O motor ao serviço do novo comercial eléctrico é o R75, cujos 75 cv, com muito binário a qualquer regime, parecem ser suficientes para deslocar a carga desejada. A bateria responsável por alimentar a mecânica tem apenas 33 kWh, o que é suficiente para uma autonomia de 119 km. É claro que o veículo, que está limitado a 100 km/h de velocidade máxima, poderia facilmente alojar acumuladores com maior capacidade, que incrementassem a autonomia. Contudo, a Renault preferiu colocar a bateria no local onde habitualmente está o motor a gasóleo, o impede uma capacidade superior.

