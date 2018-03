Atletas do Quénia e da Etiópia vencem meia maratona de Lisboa

Já são conhecidos os vencedores da 28ª edição da Meia Maratona de Lisboa. Na competição masculina, a vitória coube ao queniano Erick Kiptanui e entre as mulheres a primeira a cruzar a meta foi a etíope Etagegne Woldu.

Erick Kiptanui concluiu a prova de 21,1 quilómetros com o tempo de 1 hora e 13 segundos, ficando à frente do eritreu Yohanes Gebregergish por 13 segundos. Em terceiro, ficou outro queniano: Munene Gachaga, com mais 14 segundos do que o vencedor da prova.

Na competição feminina, Etagegne Woldu terminou a corrida com o tempo de 1 hora, 11 minutos e 27 segundos. Logo atrás, ficaram outras duas etíopes. Belainesh Olgira cruzou a meta 2 segundos depois da vencedora e Helen Bekele chegou em terceiro, 6 segundos depois da primeira classificada.

