Corpo de menino desaparecido em Espanha encontrado. Namorada do pai foi detida

O corpo de Gabriel Cruz, de 8 anos, desaparecido há doze dias, foi encontrado este domingo, de acordo com informações avançadas pelo jornal El País. O corpo da criança foi encontrado pela namorada do pai, Ana Julia, que o colocou no porta-bagagem do carro e entregou às autoridades. A mulher acabou por por ser detida.

A detenção foi confirmada também pelo ministro espanhol do Interior, Juan Ignacio Zoido, através do Twitter. Na publicação, o ministro revelou também que já falou com os pais de Gabriel para lamentar a morte da criança em nome do “governo e de todos os espanhóis”.

He hablado con los padres de Gabriel para transmitirles el profundo dolor y conmoción del Gobierno y de todos los españoles. Estamos a su lado en este durísimo momento. Hay una persona detenida, es fundamental respetar el trabajo de la @guardiacivil y no difundir bulos. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) March 11, 2018

Gabriel Cruz desapareceu no passado dia 27 de fevereiro, em Las Hortichuelas, uma localidade no município de Níjar, no sul de Espanha, onde estava na casa da sua avó paterna, Carmen.

No dia 3 de março, uma camisola interior branca foi encontrada pelo pai do menino e a sua namorada, quando ajudavam nas operações de busca. Os testes realizados comprovam que a camisola contém ADN do menino segundo confirmou o ministro espanhol do Interior, através do Twitter. A camisola foi encontrada nas proximidades da estação de tratamento de águas Barranco Las Águilas, a cerca de 3,5 quilómetros do local onde Gabriel desapareceu.

A namorada do pai passa a ser a segunda pessoa detida na sequência do desaparecimento. A 2 de março, o Ministério do Interior anunciou a detenção de um homem, Diego FA, embora não tenha admitido que estava relacionada com o desaparecimento. “Não se pode determinar neste momento que esta detenção está relacionada com o desaparecimento de Gabriel”, disse o ministro do Interior citado pelo El País. Diego FA, de 42, é um conhecido da mãe de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, que o denunciou por assédio sexual. O homem, que vive a cerca de 50 quilómetros de Níjar, foi detido por ter quebrado a ordem de afastamento, de 100 metros, que tinha sido imposta na sequência da acusação de assédio sexual da mãe de Gabriel. Diego FA já foi interrogado duas vezes.

