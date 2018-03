Fuga de gás provoca cinco feridos graves e evacuação de um prédio em Monte Abraão

Aumentou para cinco o número de feridos provocados por uma fuga de gás num prédio em Monte Abraão, concelho de Sintra, este domingo, informou à agência Lusa o presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, Pedro Brás.

No local, o presidente da junta confirmou que todos os moradores do prédio, evacuados esta tarde, poderão voltar às suas casas ainda este domingo, assim que estejam terminadas todas as operações de limpeza necessárias, embora não haja uma previsão sobre quanto tempo estas vão demorar.

Não vai haver necessidade de realojar ninguém. Por razões óbvias ainda não há gás no prédio, mas há luz e água”, adiantou o presidente da junta de Monte Abraão.

Os danos registam-se apenas ao nível da entrada do prédio, mas o responsável da freguesia adiantou também que pode ainda haver fumo em algumas casas.

Quanto aos feridos, cinco no total, foram assistidos no local, pelo INEM e pelos bombeiros. Mas três pessoas — entre as quais um casal que se atirou da janela do primeiro andar — foram transportadas para o Hospital de Santa Maria em estado mais grave, mas o presidente da junta adiantou que ainda não se sabe se permanecem ou não em estado grave.

Sobre o número de pessoas que ainda esta noite regressam a casa, Pedro Brás também não soube precisar.

O alarme foi dado perto das cinco da tarde, quando se detetou uma “fuga de gás no ‘hall’ de entrada” do prédio, entretanto evacuado. A situação ficou resolvida, segundo confirmou o comandante dos Bombeiros de Monte Abraão aos jornalistas, cerca de uma hora depois.

