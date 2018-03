Kia dá 3-0 na bola e assina com a UEFA Liga Europa

A Kia, que está numa fase nítida de reforço e de crescimento da gama, com uma aposta decisiva nos populares SUV e, em breve, também nos eléctricos, recorreu mais uma vez ao futebol ao mais alto nível para promover os seus veículos e a sua popularidade. Anunciou agora o patrocínio para as próximas três épocas da Liga Europa.

“Estamos satisfeitos por nos tornarmos patrocinadores oficiais da Liga Europa organizada pela UEFA, para as próximas épocas, dando continuidade à nossa ligação, a longo prazo, com o desporto mais popular do mundo”, afirmou o responsável pelo Marketing da Kia, Yong-Won Cho. E continuou: “A Liga Europa apresenta-se como a plataforma perfeita para contactarmos de perto com os fãs, incrementando a visibilidade da Kia.”

O apoio da Kia, além da forte componente monetária, inclui o fornecimento de uma frota de 90 veículos para as finais de 2019, 2020 e 2021, que assegurarão o transporte dos árbitros, organizadores, delegados e convidados VIP. Sendo que os mediáticos eventos garantem uma audiência próxima dos 1000 milhões de espectadores, a nível global.

