Toyota à frente da Mercedes e BMW nas redes sociais

Entre os construtores automóveis, a Toyota é a marca mais fotografada nas redes sociais, segundo um ranking elaborado pela Brandwatch, que coloca o construtor nipónico no top 20, entre as 100 empresas com maior presença gráfica online.

A plataforma de monitorização das redes sociais recorreu a uma ferramenta própria, denominada Image Insights, capaz de descobrir e identificar o logótipo de qualquer marca, em qualquer tipo de fotografia – de peças de roupa a graffiti ou tatuagens.

Foram analisadas mais de 100 milhões de imagens no Twitter e Instagram, com a contabilização a colocar a Toyota no 14.º posto, com mais de 129 mil imagens mensais. Número que lhe garante não só ser a marca automóvel com maior visibilidade nas redes, como também a única do sector a figurar entre os 20 primeiros. Logo atrás classifica-se a Mercedes, na 21.ª posição (85.070 fotos), seguida pela BMW, no 3.º lugar (42.810).

Pode consultar aqui o ranking completo, ou ver abaixo onde se posicionam as restantes marcas automóveis na tabela da Brandwatch.

Ranking global Marca Imagens mensais 1 14 Toyota 129.140 2 21 Mercedes 85.070 3 25 BMW 42.810 4 30 Hyundai 36.970 5 38 Nissan 26.150 6 40 Honda 24.360 7 45 Kia 19.070 8 66 Mazda 7.700 9 78 Land Rover 5.570 10 79 Renault 5.550

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote no primeiro concurso em Portugal dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler