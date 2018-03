Farfetch associa-se a mais um grande retalhista, a Harvey Nichols

Primeiro escritórios no Dubai, depois uma parceria com a Burberry e, logo a seguir, a Chanel. Tudo isto em fevereiro. A Farfetch, o único unicórnio (empresa com uma avaliação superior a mil milhões de dólares) com origem portuguesa, tem aumentado o portefólio e esta segunda-feira anunciou mais uma parceria: a Harvey Nichols, uma loja de departamentos de luxo britânica (semelhante ao El Corte Inglés, mas apenas com as marcas mais caras), que também vai passar a vender produtos pela Farfetch.

Ao juntar-se à Farfetch, a Harvey Nichols vai passar a disponibilizar online os seus produtos através da plataforma criada por José Neves, em 2009, atual presidente executivo da empresa. Ao fazê-lo torna-se a o primeiro armazém retalhista a vender produtos pela Farfetch.

“Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Harvey Nichols, que se junta à plataforma e marca o lançamento da nossa oferta de lojas departamento”, afirmou José Neves, num comunicado enviado às redações.

Já Sir Dickson Poon, presidente do conselho de administração da Harvey Nichols, referiu que a parceria é uma aposta para a empresa estar “na vanguarda da tecnologia digital, criando um modelo para o futuro”. Natalie Massenet, copresidente do conselho de administração, referiu a parceria como “um marco estratégico para ambas as empresas”.

Os produtos da Harvey Nichols vão estar disponíveis na plataforma da online da Farfetch no segundo semestre de 2018. Estes investimentos e parcerias têm levado alguns investidores a crer que a Farfetch poderá dispersar capital em bolsa (fazer um IPO, sigla em inglês) ainda este ano.

