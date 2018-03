Theresa May diz que é “altamente provável” que a Rússia tenha envenenado ex-espião russo

A primeira-ministra do Reino Unido afirmou esta segunda-feira que é “altamente provável” que a Rússia tenha sido responsável pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha, no passado da 4 de março, na cidade de Salisbury.

Num discurso na Câmara dos Comuns, Theresa May afirmou que o envenenamento com o agente nervoso ou foi “um acto directo do Estado Russo” contra o Reino Unido ou “o governo russo perdeu o controlo deste agente nervoso potencialmente catastrófico e permitiu que fosse parar às mãos de outros”.

De acordo com a BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que as acusações de May são um “espetáculo de circo”.

According to Ifax – Russian Foreign Minister says comments by PM are a 'circus show' — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 12, 2018

