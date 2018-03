Bruno Viana assina por cinco épocas com Sporting de Braga

O Sporting de Braga e o defesa central Bruno Viana assinaram um contrato por cinco temporadas, informou esta terça-feira o clube minhoto, quarto classificado da I Liga de futebol.

O jogador de 23 anos, internacional sub-20 brasileiro, afirmou-se no clube bracarense – 28 jogos e quatro golos -, que decidiu avançar já para a sua compra, acionando a cláusula de opção estipulada aquando do empréstimo dos gregos do Olympiacos, em julho do ano passado.

“Desde que cheguei que vim com a ideia de ajudar a equipa, dar o meu máximo e o meu melhor e a prova está aí”, disse Bruno Viana sobre a assinatura do contrato, em declarações ao sítio do Sporting de Braga na internet.

Considerando que as expectativas foram superadas, quer no número de jogos realizados como em golos, e convicto que é possível ir mais além, Bruno Viana explicou que a decisão de ficar em Braga deve-se ao facto de se sentir bem no clube e na cidade.

“Quero continuar a servir esta camisola, pela qual vou dar o meu sangue e a minha alma até ao final do contrato. O Sporting de Braga abriu-me portas e é uma casa que eu respeito muito”, disse.

O central afirmou-se um jogador “muito mais confiante” do que quando chegou “e com mais vontade de ajudar dentro de campo”.

“O treinador [Abel Ferreira] tem sido muito importante, tem demonstrado o que é, independentemente dos resultados, e tem-me transmitido confiança”, acrescentou.

