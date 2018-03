Corroios. Colisão entre metro e autocarro faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na manhã de terça-feira na sequência de uma colisão do metro Sul do Tejo com um autocarro de passageiros, em Corroios, no concelho do Seixal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. Uma das pessoas está ferida com gravidade.

O alerta para a colisão foi dados às 07h45, de acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, sendo que às 08h30 as duas vítimas já tinham sido transportadas para o hospital.

No local estivam 12 operacionais e cinco viaturas, tanto dos bombeiros do Seixal, como da PSP.

