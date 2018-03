A criminalidade nas escolas de Lisboa aumentou 10% no último ano letivo, avança esta terça-feira o Diário de Notícias, com base em dados fornecidos pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis). Em 2016/2017 registaram-se 1797 crimes (furtos, roubos, agressões, tráfico de droga, entre outras práticas), o que representou uma subida de 10% face ao ano anterior (1631 crimes).

O número de suspeitos identificados pela polícia aumentou 8% (de 1797 para 1881), e as detenções subiram de 59 para 62. O único parâmetro em que se registou uma diminuição foi nas armas apreendidas: no último ano letivo a PSP apreendeu 23 armas, menos 30 do que no ano anterior.

A Divisão de Benfica do Comeltis foi a que registou maior número de ocorrências criminais (312), seguindo-se Penha de França (150), Alcântara (144), Olivais (80) e Rua da Palma, Martim Moniz e Baixa de Lisboa (45)

No entanto estes números contrariam a tendência a nível nacional, que, curiosamente, teve uma descida de 10%. “A maioria destas ocorrências registou-se no interior do estabelecimento de ensino, sobretudo ofensas à integridade física, furtos, injúrias e ameaças”, refere a Direção Nacional da PSP.

Continuar a ler