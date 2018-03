DGS confirma dois casos de sarampo na Região Norte

A Direção-Geral de Saúde acaba de anunciar em comunicado que estão “confirmados laboratorialmente” dois casos de sarampo na Região Norte do país, que aparentam não estar relacionados.

Um dos infectados é um homem de 27 anos que, diz o comunicado, começou a evidenciar sintomas a 26/02/2018, sendo diagnosticado oficialmente a 02/03/2018. Actualmente, o paciente “com ligação epidemiológica a França”, já está “clinicamente curado”.

O segundo caso é o de outro homem, desta vez com 43 anos, que se encontra “internado e clinicamente estável”. Só na passada segunda-feira, 12 de março, é que foi oficialmente diagnosticado com sarampo (evidenciou os primeiros sintomas a no início do mês, a 06/03/2018).

Neste momento, afirma a DGS, está em curso uma “investigação para apurar a possível origem da infeção”, já que existem outros doentes, também na Região Norte, “com sinais e sintomas clínicos, de início súbito, incluindo exantema (erupção cutânea), dores musculares e cansaço”. Ambas as confirmações foram dadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

A DGS não fala de qualquer surto no Hospital de Santo António, no Porto.

