Eminem lança fortes críticas à NRA durante atuação

O rapper norte-americano Eminem continua a utilizar a sua arte para transmitir fortes mensagens políticas. O mais recente alvo foi a National Rifle Association (NRA), organização que defende e promove a utilização de armas nos EUA. Segundo notícia avançada pelo The Guardian, o músico aproveitou uma actuação nos iHeartRadio Music Awards para acusar a associação de manipular política e economicamente os desígnios dos Estados Unidos.

Durante a performance, que decorreu em Inglewood, na Califórnia, Eminem adicionou à letra da canção Nowhere Fast uma nova estrofe:

This whole country is going nuts, and the NRA is in our way

They’re responsible for this whole production

They hold the strings, they control the puppet

And they threaten to take donor bucks

So they know the government won’t do nothing and no one’s budging

Gun owners clutching their loaded weapons

They love their guns more than our children