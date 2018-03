EUA. Autocarro com 45 alunos do ensino secundário cai de ravina de 15 metros

Um autocarro que transportava 45 alunos de uma escola secundária no Texas caiu de uma ravina com 15 metros de altura no estado de Alabama. Segundo uma notícia avançada pela CBS, o condutor do veículo morreu e várias crianças estão a ser evacuadas de helicóptero.

Ainda de acordo com a cadeia televisiva norte-americana, entre 12 e 20 alunos ficaram feridos no acidente. Os jovens envolvidos no desastre fazem parte da banda da escola secundária de Channelview e regressavam de uma visita de estudo à Disney World, em Orlando.

Segundo a WKRG-TV (sucursal regional da CBS) seis pessoas estão hospitalizadas em estado crítico ou muito crítico. As restantes vítimas estão a receber tratamentos ligeiros.

[A banda postou esta foto no facebook horas antes do acidente]

Um agente da polícia local terá ficado ferido ao tentar resgatar algumas das crianças envolvidas no desastre.

“Temos vários feridos; o autocarro caiu de uma ravina”, afirmou Chris Elliott, um dos envolvidos no processo de resgate das vítimas. “Os bombeiros e a polícia estão a descer a ravina em rappel para acelerar a missão de salvamento.”

Helicópteros e ambulâncias levaram os feridos para três hospitais em Mobile e Pensacola, duas cidades no estado da Flórida. Outros foram enviados para um pequeno centro de saúde na zona rural de Baldwin Country, revelou o mesmo Elliott.

“Estamos a enviar toda a gente para o hospital para que possam ser examinados”, afirmou.

O major Anthony Lowery, do Baldwin County Sheriff’s Office, informou que o autocarro se despistou antes do nascer-do-dia.

A empresa proprietária do autocarro é a First Class Tours, que esteve envolvida em quatro acidentes nos últimos dois anos, afirma a WKRG-TV.

A First Class Tours lançou uma declaração onde afirma que as suas “orações estão com os feridos e as suas famílias”. “Estamos completamente empenhados em prestar toda a cooperação possível com as autoridades locais.”

