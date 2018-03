FC Porto pela primeira vez nas meias-finais da Youth League

O FC Porto qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais da Youth League em futebol, ao vencer em casa do Tottenham, por 2-0.

Oliver Skipp, aos 30 minutos, na própria baliza, e Santiago Irala, aos 40, marcaram os golos dos ‘dragões’, no encontro disputado no centro de treinos dos ‘spurs’, em Enfield, Inglaterra.

Porto are the first team into the #UYL finals after winning 2-0 at Spurs ???? – they face Real Madrid or Chelsea in the semis in Nyon on 20 April pic.twitter.com/JdD6zg6T6j

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) March 13, 2018