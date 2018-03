Feedzai abre escritório em Hong Kong e é a única portuguesa no Tech Tour Growth 50

A portuguesa Feedzai vai abrir um escritório em Hong Kong para continuar a expandir operações no mercado asiático e está pela terceira vez consecutiva no ranking europeu da Tech Tour para as 50 empresas com maior crescimento da Europa. É a única empresa portuguesa no Tech Tour Growth 50, o ranking conhecido por apresentar as startups que têm potencial de atingir valorizações superiores a mil milhões de dólares e de serem os próximos “unicórnios” europeus.

Sobre a abertura do primeiro escritório na Ásia, o presidente Nuno Sebastião diz que a empresa está comprometida em “assegurar que os sistemas bancários e comerciais do mundo são seguros” e que está preparado para fazer do escritório em Hong Kong “um ponto focal da estratégia de crescimento para os próximos anos”.

À medida que ganhamos mais tração na Ásia e em todo o lado, podem apostar que 2018 vai ser outro ano transformador para a Feedzai”, afirmou em comunicado o fundador.

Em outubro de 2017, a Feedzai recebeu 50 milhões de dólares em investimento numa ronda série C, somando 82 milhões de dólares de investimento até à data. Emprega atualmente perto de 300 pessoas e mais de metade destes colaboradores está na empresa há menos de um ano.

Para liderar o mercado asiático, a Feedzai contratou Steve Liu, que tem mais de 20 anos de experiência a gerir equipas. Em comunicado, a empresa não descarta a possibilidade de abrir em breve escritórios em Singapura e na Austrália.

Sobre o facto de terem sido integrados pela terceira vez no ranking Tech Tour Growth 50 (e de serem a única empresa portuguesa presente), Nuno Sebastião diz que “vai continuar a forçar os limites da tecnologia e a usar os nossos serviços para proteger as pessoas em todas as partes do mundo, incluindo do nosso escritório recentemente aberto em Hong Kong”.

A empresa fundada por Nuno Sebastião, Paulo Marques e Pedro Bizarro, em 2009, desenvolveu um software para detetar e prevenir fraudes em transações eletrónicas. O objetivo é reduzir os riscos inerentes às compras online e às transações bancárias. É a terceira vez que integra o ranking, que é considerado um índice de referência para empresas tecnológicas de rápido crescimento.

“Estamos encantados por reconhecer a Feedzai no The Tech Tour Growth 50 para 2018. Quando lançamos o Tech Tour Growth 50 em 2015, apenas 127 empresas se qualificaram para seleção, este ano tivemos 284. Todos os anos, o nosso trabalho está a tornar-se mais difícil: existem agora muitas grandes empresas europeias. Isso faz com que a inclusão da Feedzai no Tech Tour Growth 50 seja uma verdadeira marca de sucesso”, afirmou William Stevens, responsável pela Tech Tour.

