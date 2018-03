Lisboa, Porto e Cascais voltam a liderar ranking de desempenho económico

Lisboa volta este ano a liderar um ranking nacional que analisa os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 municípios portugueses e que coloca ainda Porto e Cascais no ‘pódio’, divulgou esta terça-feira a consultora Bloom Consulting. Nesta quinta edição do estudo anual, que mede como os municípios são vistos e classifica o desempenho da marca dos concelhos, Lisboa ocupa novamente o primeiro lugar nas três categorias: “Negócios”, “Visitar” e “Viver”.

Do top 10 do ranking geral de 2018 fazem parte, depois de Lisboa, Porto e Cascais, os concelhos de Braga, Coimbra, Sintra, Funchal, Faro, Vila Nova de Gaia e Setúbal. A consultora sublinha o “crescimento ininterrupto” de Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), que se estreia no top 10 desta edição depois de ter subido três posições em relação ao ano passado. Do lado das descidas, destaca-se o município de Oeiras, que deixou de integrar o top 10 pela primeira vez e desceu sete posições, ocupando agora o 15.º lugar.

No que respeita ao top 25 nacional, destaca-se a ausência de Viana do Castelo, que pela primeira vez não está presente nesta lista, tendo ficado em 26.º lugar, e o aparecimento de Ponta Delgada, que “nas últimas quatro edições subiu 19 lugares”, encontrando-se agora na posição 24, significando uma subida de quatro posições em relação ao ano anterior. A consultora sublinha ainda que “esta é a primeira vez que todas as regiões portuguesas estão representadas no top 25”.

Na análise por categorias, Lisboa, Porto e Braga, à semelhança do ano passado, mantêm-se nos primeiros três lugares em “Negócios”, destacando-se também Vila Nova de Gaia, que obteve uma subida de 10 posições, conseguindo ocupar agora o sexto lugar desta rubrica. Ainda no que diz respeito aos “Negócios”, Maia obteve uma descida algo significativa, recuando oito posições e passando para o 15.º lugar.

Relativamente à rubrica “Visitar” (turismo), o ‘pódio’ é ocupado por Lisboa, Porto e Funchal, tal como no ano anterior. A maior subida nesta categoria foi da Nazaré, que subiu seis posições e passou para sétimo lugar, enquanto a descida mais significativa foi a de Tavira. Já a categoria “Viver” é liderada por Lisboa, Porto e Cascais, também à semelhança do ano passado. Nesta rubrica, segundo o estudo, “destaca-se a subida de Braga ao quarto lugar, ultrapassando Sintra e ficando apenas atrás de Lisboa, Porto e Cascais”, sendo que a maior descida foi a de Guimarães, que baixou cinco posições e passou para o 17.º lugar.

O Portugal City Brand Ranking analisa o sucesso dos 308 municípios portugueses e o desempenho relativo entre eles na captação de novos investidores, turistas e novos residentes, segundo variáveis como dados estatísticos, procura, pesquisas ‘on-line’ que tiveram como objeto o município em causa e desempenho ‘on-line ‘através dos ‘sites’ e redes sociais de cada município.

