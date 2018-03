Morreu Camacho Vieira, antigo médico da seleção portuguesa de futebol

Augusto Camacho Vieira, antigo médico da Seleção Nacional, morreu esta terça-feira em Lisboa, avança a Federação Portuguesa de Futebol. O médico tinha 92 anos.

“Com uma vida muito dedicada à medicina desportiva, com especialização em ortopedia, Camacho Vieira notabilizou-se ao serviço das equipas do Belenenses e nas Seleções Nacionais”, lê-se em nota divulgada esta terça-feira pela FPF, com a qual Camacho Vieira colaborou durante 38 anos.

Em vida, Camacho Vieira foi alvo de inúmeras homenagens, entre as quais a de Médico Honorário da FPF, Sócio Honorário do Belenenses, Medalha de Honra ao Mérito Desportivo do Ministério da Educação e Cultura pela Câmara Municipal de Coimbra e ainda a distinção pela Presidência da República com o título de Comendador da Ordem de Mérito.

Segundo Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a competência de Camacho Vieira, bem como as suas qualidades humanas, “contribuíram para engrandecer a Federação Portuguesa de Futebol e o futebol português”. “Com uma educação extrema e uma veia artística reconhecida, deixa igualmente ao País um enorme legado de alegria, humildade e simpatia”, sintetiza.

