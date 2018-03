Operação Fizz. Carlos Alexandre diz que tentou convencer Orlando Figueira a não aceitar emprego no privado

O juiz Carlos Alexandre disse esta terça-feira em tribunal que tentou convencer o ex-procurador Orlando Figueira, arguido no processo Operação Fizz, a não aceitar um emprego no setor privado. “Eu disse-lhe: não te metas nisso, tens a tua vida, a tua família, os teus filhos a estudar na faculdade. Mas ele disse que não estava numa boa fase da vida conjugal”, contou o juiz, amigo de Orlando Figueira, ouvido esta terça-feira em tribunal como testemunha.

Ressalvando que tudo o que contou sobre o processo é o que soube “da boca do próprio” Orlando Figueira, Carlos Alexandre lembrou que conhece o ex-procurador há 27 anos, por terem trabalhado juntos em Vila Franca de Xira. “Ele trabalhava nos inquéritos e eu nos julgamentos. Almoçávamos juntos muitas vezes. Conheço-o bem”, garantiu.

Carlos Alexandre lembrou que Orlando Figueira lhe contou, quando regressou de Angola onde esteve a participar na Semana da Legalidade (uma iniciativa de troca de experiências entre o Ministério Público português e o angolano), tinha sido “abordado por pessoas para trabalhar no setor privado”. “Eu ia tentando desviar. Dizia sempre que não era boa ideia. Não é que, em si, tivesse algum mal”, acrescentou o juiz, confirmando que, do que soube, “era uma empresa do Dr. Carlos Silva, relacionada com o universo da Sonangol”.

Antevendo possíveis problemas entre o futuro local de trabalho e os processos que tinha tido em mãos, Carlos Alexandre aconselhou Orlando Figueira a expor toda a situação à diretora do DCIAP, Cândida Almeida, e a pedir a dispensa dos processos relacionados com Angola. “Hoje continuo convicto” de que a ida para o setor privado “não teve nada a ver com algum processo”, disse o juiz, confirmando que “em fevereiro ele [Orlando Figueira] fez um pedido para sair dos processos angolanos”.

Sobre o contrato-promessa que Orlando Figueira terá assinado, Carlos Alexandre afirma que também desaconselhou o ex-procurador. “Perguntei-lhe: então mas como é que tu vais fazer um contrato enquanto estás em funções? Ainda vais arranjar um processo disciplinar ou um processo crime. E ele respondeu que era só um contrato-promessa, para se salvaguardar. Mas não sei. Nunca vi o papel”, disse Carlos Alexandre.

O juiz Carlos Alexandre, amigo do ex-procurador Orlando Figueira, está a ser ouvido na qualidade de testemunha. Segundo a tese do Ministério Público, o depoimento do juiz poderá ser uma peça central uma vez que o ex-procurador lhe terá admitido que iria trabalhar para uma empresa relacionada com a Sonangol quando saiu do DCIAP em 2012 — quando tinha garantido à diretora do DCIAP, Cândida Almeida, que não iria trabalhar para empresas relacionadas com angolanos e com os casos em que esteve envolvido enquanto procurador.

O processo Operação Fizz tem como arguidos o ex-procurador do DCIAP Orlando Figueira, o empresário Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco.

Em causa estão acusações a Manuel Vicente — que na altura era presidente da Sonangol e que viria depois a ser vice-presidente de Angola — de ter corrompido Orlando Figueira para que o então procurador arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril. Orlando Figueira terá recebido mais de 700 mil euros, através de contrato de trabalho, para arquivar os referidos processos, de acordo com a acusação do Ministério Público.

O ex-procurador do DCIAP está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, o advogado Paulo Blanco por corrupção ativa em coautoria, branqueamento também em co-autoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em coautoria.

O empresário Armindo Pires está a responder em julgamento por corrupção ativa em coautoria com Paulo Blanco e Manuel Vicente, branqueamento de capitais em co-autoria com Manuel Vicente, Paulo Blanco e Orlando Figueira e falsificação de documento com co-autoria com os mesmos.

