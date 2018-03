Polestar 1 vai custar (em Portugal) 150.000€

Para já, são apenas 18 os países em que já é possível encomendar o novo Polestar 1, a nova marca de Li Shufu, o chinês que é dono da Geely e Volvo, Lotus e Proton, além de ser o maior accionista da Volvo AB (veículos pesados) e da Daimler (Mercedes e Smart). Se até aqui a Polestar denominava as versões desportivas da Volvo, agora tornou-se um construtor independente, recorrendo aos mesmos chassis e motores do grupo, com o novo 1 a ser o seu primeiro modelo.

O Polestar 1 não é apenas um novo coupé, com óbvios ares de família com os restantes modelos da Volvo. É um veículo sofisticado tecnologicamente e o único de uma gama – de que para já só se conhecem quatro modelos – que vai ser híbrido plug-in. À frente tem um motor a gasolina, um 2.0 turbo com 320 cv, que passa a potência às rodas dianteiras, para depois montar atrás dois motores eléctricos, com cada um deles a encaminhar a força à sua roda posterior. Isto garante que o 1 é um tracção integral, com a vantagem dos dois motores separados atrás lhe permitirem activamente “domar” o comportamento do desportivo.

No total, o Polestar 1 é um desportivo luxuoso com 600 cv e, mais importante do que isso, com 1.000 Nm de binário, o que é força para dar e vender, alimentado por uma bateria de 34 kWh – muito para um veículo híbrido, que tradicionalmente não ultrapassam os 14 kWh. O 1 vai mais longe porque o objectivo é proporcionar não os cerca de 50 km de autonomia que os plug-in atingem, mas chegar aos 150 km, um valor recorde para um veículo com estas características.

Se a Polestar anunciou uma estratégia de modelos electrificados e eléctricos para combater a Tesla, alinha igualmente pela bitola da marca americana no que respeita à comercialização. Assim, apesar do Polestar 1 só começar a ser produzido a partir de meados de 2019, já é possível encomendar um destes modelos, depositando 2.500€ na conta da empresa. E tudo online, a que pode aceder através deste link, uma vez que concessionários ainda não há, nem importador.

Portugal é um dos primeiros países a permitir a encomenda do Polestar 1, modelo que lá fora está a ser proposto por 130.000€ e que, entre nós, irá ser proposto por cerca de 150.000€. Mas isso é um problema para resolver apenas na segunda metade de 2019, isto se for dos primeiros a colocar a sua encomenda. Para já, tem apenas de transferir o sinal de 2.500€.

Em breve, deverá saber-se como é que esta nova marca do Volvo Car Group irá organizar a importação, venda e assistência no nosso país, que muito provavelmente passará através de um grupo restrito de concessionários da Volvo.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote no primeiro concurso em Portugal dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler