Trump despede mais um. Goldstein demitido por falar sobre saída de Tillerson

Steve Goldstein, subsecretário de Estado norte-americano para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, foi despedido esta terça-feira por Donald Trump depois de ter falado em público sobre o despedimento de Rex Tillerson. Goldstein, que era o número dois de Tillerson, disse que “o secretário de Estado não falou esta manhã com o Presidente e desconhece as razões” que levaram à demissão.

As afirmações foram proferidas depois de o presidente dos Estados Unidos ter publicado no Twitter que Tillerson tinha sido afastado e que Mike Pompeo, à frente do CIA, iria assumir esse cargo. De acordo com as fontes contactadas pela Associated Press, Steve Goldstein foi demitido pouco tempo depois de ter feito essas declarações sobre o despedimento de Tillerson. Mas à France Presse (AFP), o subsecretário já comentou o afastamento: “Mal posso esperar para descansar”, disse Goldstein.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Rex Tillerson terá sabido através do Twitter que tinha sido despedido, enquanto estava numa viagem pelo continente africano e a caminho da Nigéria: terá sido John Kelly, general que chefia o gabinete de Trump, a avisar Tillerson para estar atento à página de Twitter do presidente dos Estados Unidos, embora nunca lhe tenha avançado a hora em que a publicação seria feita, nem qual seria o conteúdo. Essas informações foram avançadas pela Associated Press.

