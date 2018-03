Wine Summit está de regresso. Em junho, o vinho é supremo

A wine summit “Must — Fermenting Ideas” regressa ao Centro de Congressos do Estoril nos dias 20, 21 e 22 de junho. À semelhança do que aconteceu no ano passado, o evento traz oradores internacionais para ajudar a debater as tendências atuais e futuras no mundo do vinho.

A cimeira reúne especialistas de diferentes áreas do setor vinícola, da investigação e produção ao comércio e enoturismo. Entre os temas a serem debatidos destaque para as intervenções que pretendem perceber se as vinhas em altitude são “uma moda ou uma necessidade” e se a contrafação de vinho é um “perigo real” — este último ponto vai ser debatido com o contributo de Maureen Downey, que a Decanter diz estar equiparada a uma espécie de Sherlock Holmes dos vinhos.

Entre a vasta lista de nomes que constam do programa estão: Willi Klinger, diretor do Austrian Wine Marketing Board; a jornalista e master of wine Debra Meiburg; o produtor de vinhos naturais Frank Cornelissen e o jornalista francês e provador de vinhos Michel Bettane.

A segunda edição do evento promovido e organizado pelo crítico de vinhos Rui Falcão e pelo jornalista e editor executivo da TVI Paulo Salvador trará, entre enólogos, produtores e investigadores, o CEO e fundador da aplicação Vivino, Heini Zachariassen. A cimeira que pretende ainda explorar o papel da imprensa tradicional do vinho e o papel dos crítico de vinhos na indústria termina, curiosamente, com um painel dedicado às cervejas.

Apesar de ser um evento de carácter profissional, a wine summit está de portas abertas a qualquer participante (limitado a 500 lugares; 300 euros mais IVA por bilhete). A primeira edição, em 2017, contou com a participação de 20 oradores e mais de 450 especialistas de 22 países.

O programa completo pode ser consultado aqui.

