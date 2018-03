Conheça os segredos do Mission E Cross Turismo com drone. Em vídeo

Depois do elegante esguio Mission E, aquele que vai ser o primeiro veículo 100% eléctrico da Porsche, assim uma espécie de Panamera movido a electricidade, o construtor alemão prepara já o seu primeiro SUV. O Mission E Cross Turismo herda muito da estética da carrinha Panamera, a Sport Turismo, mas com um twist, uma vez que as suspensões mais altas, a maior altura ao solo e as protecções em plástico nos guarda-lamas não só o colam à imagem dos SUV, como lhe conferem uma maior capacidade de circular fora de estrada.

À semelhança dos restantes veículos eléctricos que a Porsche tem em preparação, o Cross Turismo vai recorrer a uma arquitectura a 800V, em vez dos 400V que a concorrência utiliza, o que lhe permite uma série de vantagens, da maior potência e rapidez na recarga à redução do peso. A solução coloca igualmente alguns problemas, que a Porsche terá potencialmente resolvido.

O futuro SUV eléctrico, que a Porsche denomina CUV, de Crossover Utility Vehicle – o que basicamente é um SUV mais “civilizado”, ou com menor capacidade em lidar com incursões fora de estrada –, possui dois motores eléctricos que asseguram um total de 600 cv (e tracção integral, por um estar colocado à frente e outro atrás), o que é mais que suficiente para cumprir 100 km/h em menos de 3,5 segundos e atingir 250 km/h. Capaz de lidar com postos de carga de 350 kW, o Cross Turismo consegue recarregar a bateria em menos tempo, garantindo mais 400 km de autonomia (norma NEDC) em apenas 15 minutos, sendo que a autonomia total é de 500 km.

Para ser possível conhecer o veículo com mais pormenor, a Porsche publicou um conjunto de vídeos, onde o funcionamento é explicado em detalhe e são revelados alguns segredos, tanto no interior como do exterior do CUV, inclusivamente o funcionamento do drone, que o protótipo integra, assegurando uma forma diferente de documentar as viagens em família.

